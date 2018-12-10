Студентка Института физической культуры ВлГУ, мастер спорта России международного класса Анастасия Хомячкова завоевала золотую медаль на Кубке мира по самбо среди студентов.

Студентка Института физической культуры ВлГУ, мастер спорта России международного класса Анастасия Хомячкова завоевала золотую медаль на Кубке мира по самбо среди студентов. Она выступала в составе сборной команды России в весовой категории до 72 килограммов. Соревнования проходили в Сербии. В турнире участвовали спортсмены из 16 стран. По итогам двухдневной борьбы сборная России завоевала первое место в общекомандном зачете. У нашей команды 17 золотых медалей из 18 возможных.