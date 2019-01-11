Amazon работает над собственным сервисом для стриминга игр. По данным источников The Information, компания Джеффа Безоса активно ведет переговоры с издателями игр, которые будут доступны геймерам через новую платформу. Запущена служба будет не ранее 2020 года.

Amazon работает над собственным сервисом для стриминга игр. По данным источников The Information, компания Джеффа Безоса активно ведет переговоры с издателями игр, которые будут доступны геймерам через новую платформу. Запущена служба будет не ранее 2020 года.Новый сервис не только дополнит продуктовую линейку потокового медиа Amazon (хранилища фото, видео и музыки), но и сделает её прямым соперником Sony (PlayStation Now), Microsoft, Google, Nvidia и Electronic Arts, которые уже располагают или планируют к запуску стриминговую игровую платформу.У Amazon уже имеется услуга стриминга игр, но её возможности ограничены, отмечает TechCrunch. В рамках Twitch Prime платные подписчики Prime могут каждый месяц получать бесплатные игры, а также внутриигровые бонусы. Однако основу этого предложения составляет Twitch — платформа для онлайн-трансляции игр, купленная Amazon в 2014 году.∎Глава Amazon объявил, что разводится читайте такжеСобственный, крупномасштабный сервис, предлагаемый потребителям напрямую, поставит компанию в прямую конкуренцию с приставочными игровыми платформами и другими крупными игроками, делающими ставку на потоковые медиасервисы. Помимо этого, Amazon сможет не только обратить внимание к новой стриминговой платформе подписчиков Prime (им доступна музыка Amazon Music, видео Amazon Prime Video, контент на телеприставке Fire TV), но и привлечь новых клиентов, интересующихся только играми.