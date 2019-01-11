После того, как известная зарубежная компания Netflix анонсировала сериал Матрешка, главная героиня которого – обладательница роскошной рыжей шевелюры и пухлых губ, россияне немедленно сделали вывод, что фильм снят об Алле Пугачевой. Примадонна немедленно подверглась критическим и откровенно насмехающимся отзывам, причем не остался в стороне даже ее бывший муж Александр Стефанович.

После того, как известная зарубежная компания Netflix анонсировала сериал "Матрешка", главная героиня которого – обладательница роскошной рыжей шевелюры и пухлых губ, россияне немедленно сделали вывод, что фильм снят об Алле Пугачевой. Примадонна немедленно подверглась критическим и откровенно насмехающимся отзывам, причем не остался в стороне даже ее бывший муж Александр Стефанович.Картина, в оригинале носящая название Russian Doll ("Русская кукла"), повествует о молодой женщине по имени Надя, которая однажды отправляется на вечеринку, а потом погибает. Однако затем она просыпается, отправляется на вечеринку и снова погибает. И так по кругу.Чем закончатся злоключения Нади, пока непонятно, а вот для россиян очевидно, что образ девушки скопирован с молодой Аллы Пугачевой. Кто-то даже умудрился расслышать в голосе исполнительницы главной роли, актрисы Наташи Лионн, фирменную хрипотцу Примадонны. Даже бывший муж артистки, режиссер Александр Стефанович убежден, что в создатели фильма вдохновлялись образом его экс-супруги."Пугачева в американских кругах, безусловно, известна. У них там есть русские каналы, они в курсе, кто у нас на вершине. Пугачева же раньше гастролировала в Америке, пела для эмигрантов. А, может, и в съемочной группе есть люди с русскими корнями. Они и могли подсказать режиссёру идею", – высказал мнение Стефанович.Режиссер убежден, что шумиха, как это ни странно, на пользу Алле Пугачевой. "Актриса действительно похожа на Аллу. Поразительное сходство. Они действительно заимствовали образ Пугачевой. Конечно же, это все работает на руку любимой певице российского народа, у которой в апреле юбилей – 70 лет. И концерт юбилейный в Кремле. Может, у нее в съемочной группе "Матрешки" свои люди, помогли с пиаром", – посмеялся режиссер.Стефанович отметил, что в Америке много русских, которые работают в кинобизнесе. "А, может, Алле хотели такой подарок к юбилею сделать? Молодец, Алла! Придумала такой образ, который и после ее ухода со сцены копируется и используется", – цитирует Александра Стефановича .А вот обыватели не так дружелюбно настроены в отношении Аллы Пугачевой. Некоторых перспектива видеть Примадонну в кино обеспокоила и даже рассердила. Впрочем, большинство посмеялось над сходством артисток. "Когда я увидела иконку видео, то уж подумала, что Нетфликс снял сериал про Аллу Пугачеву, и такая типа НЕ ДАЙ БОГ!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Сериал про Пугачеву, которая пытается сбежать с Голубого огонька", "Я тоже купился на фильм о Пугачевой от Netflix﻿", "Алла Борисовна?!﻿", "Алла Пугачёва застряла в "Дне Сурка"", "Алла Борисовна из параллельной вселенной отжигает", – высказались пользователи Сети в комментариях к тизеру фильма.