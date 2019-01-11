В Подмосковье несколько часов искали мужчину, который мог заразиться бешенством. Как выяснилось, житель поселка Ильинский подобрал на дороге дворнягу, сбитую машиной. Пока он вез пса в ветеринарную клинику, тот укусил спасителя в руку.

В Подмосковье несколько часов искали мужчину, который мог заразиться бешенством. Как выяснилось, житель поселка Ильинский подобрал на дороге дворнягу, сбитую машиной. Пока он вез пса в ветеринарную клинику, тот укусил спасителя в руку.В больнице собака умерла, при этом выяснилось, что она была больна бешенством. Всем врачам пришлось срочно делать прививки, кроме того, начался поиск мужчины, который привез животное. Разыскать его удалось через социальные сети. Теперь ему предстоит сделать серию уколов против бешенства."Вчера вечером позвонили — сначала позвонил коллега, потом позвонил врач. Я сел, поехал, прокололи меня, и сегодня была дезинфекция машины, потому что вез в кузове. Слава Богу, что автомобиль с раздельным салоном и багажным отделением, и дезинфекцию провели", — рассказал пострадавший Владимир Абульханов.Бешенство является неизлечимым смертельным заболеванием. Оно поражает собак, кошек, диких лис и передается человеку через слюну больного животного после укуса или царапины. Если это произошло, пострадавшему необходимо сразу обратиться к врачу и сделать прививку.