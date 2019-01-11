В Ульяновске совершил аварийную посадку Ту-204, передает РИА Новости. На борту самолета находились шесть человек.
<a href="http://33live.ru/novosti/11-01-2019-tu-204-avarijno-sel-v-ulyanovske.html" target="_blank">Ту-204 аварийно сел в Ульяновске</a> - В Ульяновске совершил аварийную посадку Ту-204, передает РИА Новости. На борту самолета находились шесть человек.
[url=http://33live.ru/novosti/11-01-2019-tu-204-avarijno-sel-v-ulyanovske.html]Ту-204 аварийно сел в Ульяновске[/url] - В Ульяновске совершил аварийную посадку Ту-204, передает РИА Новости. На борту самолета находились шесть человек.