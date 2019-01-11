Один из обвиняемых по делу об убийстве знаменитого
спортсмена Арман Кудайбергенов дал показания в суде. При этом он попросил
прощения у родных Дениса Тена.
Один из обвиняемых по делу об убийстве знаменитого
спортсмена Арман Кудайбергенов дал показания в суде. При этом он попросил
прощения у родных Дениса Тена.
Преступник признал себя виновным в краже зеркал с
автомобиля и легком вреде здоровью. Также мужчина сделал и еще одно заявление.
Кудайбергенов
заверил, что раскаялся в содеянном. При этом он оправдался тем, что намерения расправиться
с фигуристом у них с подельниками не было.
"Прошу прощения у мамы Дениса, у граждан
Казахстана! У меня даже мыслей не было, что мы можем нанести вред здоровью,
убить кого-то. Планировали только украсть зеркала", – цитирует преступника РИА
Новости. Непосредственно в убийстве Кудайбергенов
себя виновным не признал.
При этом в июле
прошлого года сообщалось, что Кудайбергенов признался следствию в
нанесении Тену ударов ножом. Теперь мужчина утверждает, что не видел момента, когда Дениса Тена
ударили ножом. Но, по его словам, убегая с места преступления, он заметил, как
второй фигурант Нуралы Киясов его выбросил.
Напомним,
фигурист скончался 19 июля от рук грабителей, пытавшиеся украсть зеркала
с его машины. В преступлении обвиняются Арман Кудайбергенов, Нуралы
Киясов и Жанар Толыбаев.
Спортсмен погиб от
потери крови в возрасте 25 лет. Тен завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде-2014
в Сочи.