Один из обвиняемых по делу об убийстве знаменитого спортсмена Арман Кудайбергенов дал показания в суде. При этом он попросил прощения у родных Дениса Тена.

Один из обвиняемых по делу об убийстве знаменитогоспортсмена Арман Кудайбергенов дал показания в суде. При этом он попросилпрощения у родных Дениса Тена.Преступник признал себя виновным в краже зеркал савтомобиля и легком вреде здоровью. Также мужчина сделал и еще одно заявление.Кудайбергеновзаверил, что раскаялся в содеянном. При этом он оправдался тем, что намерения расправитьсяс фигуристом у них с подельниками не было."Прошу прощения у мамы Дениса, у гражданКазахстана! У меня даже мыслей не было, что мы можем нанести вред здоровью,убить кого-то. Планировали только украсть зеркала", – цитирует преступника РИАНовости. Непосредственно в убийстве Кудайбергеновсебя виновным не признал.При этом в июлепрошлого года сообщалось, что Кудайбергенов признался следствию внанесении Тену ударов ножом. Теперь мужчина утверждает, что не видел момента, когда Дениса Тенаударили ножом. Но, по его словам, убегая с места преступления, он заметил, каквторой фигурант Нуралы Киясов его выбросил.Напомним,фигурист скончался 19 июля от рук грабителей, пытавшиеся украсть зеркалас его машины. В преступлении обвиняются Арман Кудайбергенов, НуралыКиясов и Жанар Толыбаев.Спортсмен погиб отпотери крови в возрасте 25 лет. Тен завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде-2014в Сочи.