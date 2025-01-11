Муромская чиновница, которая купила детям-сиротам аварийные квартиры, отделалась штрафом. Суд вынес приговор — 120 тысяч рублей и запрет занимать определенные должности 2 года. Напомним,

Муромская чиновница, которая купила детям-сиротам аварийные квартиры, отделалась штрафом. Суд вынес приговор — 120 тысяч рублей и запрет занимать определенные должности 2 года. Напомним, чиновница работала начальником управления образования администрации Муромского района. Правоохранительными органами было установлено, что фигурантка хотела расселить двух сирот в аварийные дома. Евгения Горина, старший помощник руководителя регионального Следкома В целях обеспечения