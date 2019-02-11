в США самый яркий скандал - пикантное положение, в котором оказался самый богатый человек планеты Джефф Безос, создатель Amazon.

В США самый яркий скандал — пикантное положение, в котором оказался самый богатый человек планеты Джефф Безос, создатель Amazon. В его же империю входит и газета The Washington Post, люто ненавидящая Трампа. Чувства — взаимны.При этом медиаресурс Трампа — таблоид The National Enquirer. Этот расклад важен для понимания, почему The National Enquirer шантажирует мультимиллиардера Безоса, угрожая опубликовать его интимные фото с любовницей. Безос трактует угрозы как политическую месть. Мол, Трамп таким образом желает усмирить The Washington Post.А газета The Washington Post Трампу явно не нравится. Ведь именно она "разматывала" ту неприятную для Трампа историю с безжалостным убийством в Турции американского журналиста Джамаля Хошогги в саудовском консульстве в Стамбуле: кровь, пытки и расчленение тела с обдиранием кожи с лица, быть может, даже еще при жизни несчастного.Трампа та история тогда поставила в пикантное положение — никаких санкций против Саудовской Аравии он так и не ввел, ведь с этой страной у США гигантский оружейный контракт на покупку американского оружия. И с саудовским принцем бен Сальманом Трамп выстраивает отношения очень аккуратно. А когда в прошлом годуБен Сальман прибыл с визитом в США, то каждое слово в публикации об этом визите предварительно — что беспрецедентно — согласовано печатным ресурсом Трампа The National Enquirer с судитами... На всякий случай. Чтобы никого не "поцарапать" неосторожным вербальным оборотом. Что это, если не цензура со стороны Трампа? И об этом откровенно пишет The Washington Post, входящая в медиаимперию владельца Amazon Безоса.В ответ Трамп поливает Безоса бесконечными твитами, обвиняя в непатриотизме и нанесении ущерба Соединенным Штатам через некорректное ведение бизнеса со стороны Amazon, мол, во многих штатах нет их книжных магазинов и сотрудников, значит, Amazon не платит там налоги, найдя удобную схему рассылки книг через государственную почту. Мол, нечестно. Юридически, правда, такие претензии ничтожны. Но так или иначе война Трампа и его СМИ против самого богатого человека планеты Джеффа Безоса идет не на шутку.Пикантность ситуации придает фон — идущий бракоразводный процесс Безоса с все еще женой Маккензи Безос. У пары — четверо детей. Супруги решили разойтись, оставшись лишь родителями и друзьями. На развод подала сама Маккензи после того, как ресурс Трампа The National Enquirer опубликовал интимное досье на Безоса, отследив его путешествия с телеведущей Лорой Санчес: частные самолеты, гостиницы и роскошные отели в райских уголках. Репутации и Лоры Санчес, и самого Безоса угрожают еще более откровенные фото.Кроме того, Безос в результате развода уже уполовинивает свое состояние. Считается, что по итогам процесса он сохранит за собой порядка 70 миллиардов долларов. Примерно столько же перейдет к Маккензи, которая станет самой богатой женщиной мира.Защищаясь, Безос нанял детективов, которые утверждают, что слежку за ним могли вести государственные спецслужбы США, а Трамп использовал их в своих личных целях. Во всяком случае консультант Безоса по безопасности не верит в то, что утверждает таблоид The National Enquirer: мол, интимные фото утекли из телефона Безоса. Его телефон отлично защищен. Поэтому-то если и был взлом, то похоже на почерк спецслужб.Попав в переплет, Безос вопрошает: "Если я в таком положении не смогу противостоять подобным домогательствам, то что же делать другим людям?"Скандал — огромный. Да настолько, что в прессе он даже затмил ежегодное послание президента США Конгрессу "О положении в стране".