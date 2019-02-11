Между двумя мужчинами произошёл словесный конфликт, переросший в драку, в результате которого один из них произвёл выстрел в своего оппонента...

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по району Южное Медведково задержали подозреваемого в хулиганстве», –сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции поступило сообщение об огнестрельном ранении в спортивной школе на Заповедной улице. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что между двумя мужчинами произошёл словесный конфликт, переросший в драку, в результате которого один из них произвёл выстрел в своего оппонента.По горячим следам на месте происшествия подозреваемый был задержан. Им оказался 37-летний житель Московской области. Потерпевший незамедлительно был доставлен в одно из медучреждений столицы, где у него диагностировали рану теменной области головы. У злоумышленника изъят травматический пистолет.Дознанием территориального отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29