Ультрафиолетовый телескоп на спутнике Михайло Ломоносов обнаружил в земной атмосфере мощные световые взрывы. Об этом сообщил директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.

Ультрафиолетовый телескоп на спутнике "МихайлоЛомоносов" обнаружил в земной атмосфере мощные световые взрывы. Об этом сообщилдиректор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.Ученый отметил, чтоприрода необычного свечения пока неизвестна. При этом Панасюк добавил, что всяатмосфера Земли светится всплесками ультрафиолетового излучения, часть из которыхизучена. Это так называемые спрайты (электрические разряды – прим. ред.) иэльвы (слабосветящиеся вспышки в верхней части грозового облака).Таинственное явление взбудоражило Сеть. Интернет-пользователи заинтригованы. "А под ним все чисто, никаких гроз иоблаков! Что вызывает "взрыв" – вопрос открытый", – цитируетМихаила Панасюка РИА Новости. Кроме того, атмосфера "засорена"вспышками разного происхождения, поэтому регистрировать космические лучипредельно высоких энергий очень сложно.Российский спутник "Михайло Ломоносов" был запущен в 2016 году. Он занимается изучением кратковременных вспышекв верхней части атмосферы, а также помогает скорректировать радиационныехарактеристики земной магнитосферы.Работал космический аппарат отменно до 2018 года.А в прошлом году сломался. Его аппаратура отказала вскоре после того, какзафиксировала те самые световые взрывы. Возможно, эти события как-товзаимосвязаны.