Материалы уголовного дела направлены в суд.

Следственным отделом ОМВД России по Камешковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ.По версии следствия, в ноябре прошлого года обвиняемый совершил хищение золотых украшений у своей знакомой. Находясь дома у потерпевшей, фигурант воспользовался моментом, когда хозяйка оставила его без внимания, похитил лежавшие в серванте ювелирные изделия и покинул квартиру.Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась в полицию. Сумма материального ущерба превысила 10 000 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили места, в которых сбывалось похищенное, а затем задержали злоумышленника. В содеянном фигурант сознался, пояснив, что в скупку сдал часть похищенного, а оставшуюся – золотой браслет - потерял.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.