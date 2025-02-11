Сейчас по Владимиру вместо 7 и 10 троллейбусов двигаются автобусы 7Т и 10Т, а также троллейбусы на автономном ходу. Все из-за аварии на одной из электроподстанций, которая произошла вечером 6

Сейчас по Владимиру вместо 7 и 10 троллейбусов двигаются автобусы 7Т и 10Т, а также троллейбусы на автономном ходу. Все из-за аварии на одной из электроподстанций, которая произошла вечером 6 февраля. Как сообщили в мэрии сегодня, сейчас рабочие устраняют неисправность на контактной сети горэлектротранспорта. Планируется завершить ремонт до четверга. А пока владимирцы продолжат ездить на