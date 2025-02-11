Главой администрации Судогодского района стал Андрей Колгашкин. Такое решение было принято на заседании Совета народных депутатов района. Кандидатуру Андрея Колгашкина поддержали все,

Главой администрации Судогодского района стал Андрей Колгашкин. Такое решение было принято на заседании Совета народных депутатов района. Кандидатуру Андрея Колгашкина поддержали все, сообщили в правительстве области. Дмитрий Лызлов, первый замгубернатора Андрей Валерьевич имеет большой опыт работы в сфере управления на различных должностях, в том числе и городским хозяйством. В разные годы работал в администрации Владимира