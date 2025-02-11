За это ее могут посадить на 3 года.

В Суздальском районе Владимирской области возбуждено уголовное дело против жительницы поселка Содышка за неисполнение обязанностей по воспитанию семилетнего сына. Женщина жестоко с ним обращалась.Прокуратура региона сообщила, что ребенок не посещал ни детский сад, ни школу, а также не получал необходимую медицинскую помощь при наличии сахарного диабета. Мать запрещала ему есть сладости и неоднократно избивала его за нарушения.В настоящий момент мальчик помещен в медицинское учреждение, а расследование дела находится на контроле прокуратуры. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.