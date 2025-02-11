Обычная суббота едва не кончилась трагедией в Муроме. 8 февраля трехлетний мальчик и его двухлетняя сестра остались без присмотра. Живут они с родителями на третьем этаже дома на улице Карла

Обычная суббота едва не кончилась трагедией в Муроме. 8 февраля трехлетний мальчик и его двухлетняя сестра остались без присмотра. Живут они с родителями на третьем этаже дома на улице Карла Маркса. Игры малышей дошли до того, что они открыли окно и начали выкидывать игрушки на улицу. Баловались — открывали и закрывали окно. А потом выпали