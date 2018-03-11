Российский биатлонист Александр Логинов одержал победа на очередном этапе Кубка IBU, который проходит в российском городе Уват Тюменской области. Россиянин финишировал первым в спринте, преодолев 10-километровую дистанцию за 26 минут 0,3 секунды

Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу на очередном этапе Кубка IBU, который проходит в российском городе Уват Тюменской области. Россиянин финишировал первым в спринте, преодолев 10-километровую дистанцию за 26 минут 0,3 секунды. При этом завоевать золото этапа ему не помешал один промах на двух огневых рубежах.Следом за ним на пьедестале расположился еще один российский спортсмен Алексей Слепов, который также единожды промахнулся на рубеже. Его отставание от победителя составило 1,4 секунды. Замкнул тройку лучших немецкий биатлонист Филипп Наврат с отставанием в 3,3 секунды, при этом ни разу не промахнувшись.Отметим также, что в десятку лучших также вошло еще два представителя России – Эдуард Латыпов, обосновавшийся на четвертой позиции (+4,5 секунды, 0 промахов), а также Петр Пащенко (+51,9 секунды, 3 промаха) с восьмым результатом.