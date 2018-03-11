Российский лыжник Максим Вылегжанин занял третье место в масс-старте на 50 км свободным стилем на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Россиянин показал время 2 часа 1 минута 49,2 секунды.

Российский лыжник Максим Вылегжанин занял третье место в масс-старте на 50 км свободным стилем на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Россиянин показал время 2 часа 1 минута 49,2 секунды.Первое и второе места заняли швейцарец Дарио Колонья и норвежец Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) соответственно. Судьбу победы в гонке определял фотофиниш. Еще один россиянин Денис Спицов показал 5-й результат (отставание 4,4 секунды), Александр Бессмертных — 22-й (+1.56,3), Алексей Червоткин — 25-й (+3.26,6), Иван Якимушкин — 30-й (+4.13,7).Этот подиум стал для Вылегжанина первым на этапах Кубка мира с февраля 2016 года, когда он стал победителем гонки на 10 км классическим стилем. Долгое время российский лыжник был отстранен от всех соревнований.