В центре Солсбери, где были отравлены работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, обнаружили загрязненные машины. Как сообщил глава минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон, в настоящее время их вывозят из города для сохранения безопасности нашего населения.

В центре Солсбери, где были отравлены работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, обнаружили "загрязненные" машины. Как сообщил глава минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон, в настоящее время их вывозят из города "для сохранения безопасности нашего населения", передает РИА Новости.В обеспечении безопасной транспортировки этих автомобилей, а также в расследовании этого дела полиции помогают военнослужащие, заявил Уильямсон в специальном видеообращении с благодарностью к представителям британских Вооруженных сил.Ранее минобороны и Скотланд-Ярд сообщали, что военные оказывают помощь в эвакуации автомобилей и других объектов из центра Солсбери, однако конкретные причины необходимости такой помощи не называли.О том, что экс-полковник Скрипаль и его дочь были найдены в Солсбери в бессознательном состоянии, 5 марта сообщила полиция графства Уилтшир. Скотланд-Ярд 7 марта заявил, что это была "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества".