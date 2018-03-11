На завершившемся в болгарской Софии юниорском чемпионате мира по фигурному катанию российские спортсмены выступили блестяще, одержав победу во всех дисциплинах. Всего же наши фигуристы завоевали девять медалей, из которых четыре награды оказались высшей пробы.

На завершившемся в болгарской Софии юниорском чемпионате мира по фигурному катанию российские спортсмены выступили блестяще, одержав победу во всех дисциплинах. Всего же наши фигуристы завоевали девять медалей, из которых четыре награды оказались высшей пробы.Самым успешным получилось выступление россиян в парном катании, где весь пьедестал почета заняли представители России. Золото завоевали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Серебро досталось Полине Костюкович и Дмитрию Ялину, а третье место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов.В мужском одиночном катании Алексей Ерохов и Артур Даниелян завоевали золото и серебро соответственно. У женщин на первые две ступеньки почета поднялись Александра Трусова и Алена Косторная.В танцах на льду не было равных Анастасии Скопцовой и Кириллу Алешину. Бронзовые медали завоевали Арина Ушакова и Максим Некрасов."Я не помню, чтобы у нас когда-то было столь успешное выступление на юниорском чемпионате мира. Девять медалей из 12 — просто фантастический результат", — цитирует ТАСС президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова.Кроме того, он отдельно отметил выступление Александры Трусовой. "В истории женского одиночного катания впервые были исполнены два четверных прыжках в произвольной программе, для юниорских соревнований это рекордная сумма баллов", — добавил Горшков.