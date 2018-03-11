Боевую машину доставили в бригаду материально-технического обеспечения, дислоцирующуюся в Ленинградской области. По оценкам, она находится в удовлетворительном состоянии. В ближайшее время военнослужащие приступят к реставрационно-восстановительным работам.

Американский танк "Шерман" времен Второй мировой войны, поднятый со дна Баренцева моря, восстановят ко Дню Победы.Боевую машину доставили в бригаду материально-технического обеспечения, дислоцирующуюся в Ленинградской области. По оценкам, она находится в удовлетворительном состоянии. В ближайшее время военнослужащие приступят к реставрационно-восстановительным работам.Планируется, что 9 мая отреставрированный танк смогут увидеть жители и гости Санкт-Петербурга", передает "Интерфакс".Летом 2017 года водолазы подняли два американских танка "Шерман" с затопленного в 1945 году транспортного судна "Томас Дональдсон".