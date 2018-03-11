Челябинский Трактор на домашнем льду одержал победу над нижнекамским Нефтехимиком в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Трактор вышел в четвертьфинальную стадию турнира.

Челябинский "Трактор" на домашнем льду одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. "Трактор" вышел в четвертьфинальную стадию турнира.В составе победителей шайбы забросили Иван Вишневский (11-я и 24-я минуты), Виталий Кравцов (22-я) и Юрий Петров (29-я). У гостей отличились Олег Пиганович (17-я), Александр Брынцев (40-я) и Александр Сорокин (50-я). Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу челябинской команды, которая стала первым участником 1/4 финала в текущем розыгрыше плей-офф КХЛ от Восточной конференции. "Трактор" вышел в четвертьфинал впервые с 2013 года.