Пассажирский самолет канадского регионального перевозчика Porter Airlines совершил вынужденную посадку из-за возгорания электропроводки на борту.

Канадский самолет регионального перевозчика Porter Airlines вынужденно сел в аэропорту Фредериктона, хотя летел из Галифакса в Монреаль.Причина – возгорание на борту. Однако экипаж смог потушить электропроводку еще до посадки.Все находившиеся на борту пассажиры (72 человека) члены команды (4 человека) в порядке, никто не пострадал.Пассажиров отправят до места назначения другим рейсом.Проводится проверка, передает ТАСС.