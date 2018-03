Названо имя мужчины, который в пятницу захватил заложников в центре для ветеранов американского города Йонтвил (штат Калифорния), где проживают около 1000 престарелых участников войн и инвалидов. Это 36-летний Альберт Вонг из Сакраменто, сообщило управление шерифа округа Напа.

Названо имя мужчины, который в пятницу захватил заложников в центре для ветеранов американского города Йонтвил (штат Калифорния), где проживают около 1000 престарелых участников войн и инвалидов. Это 36-летний Альберт Вонг из Сакраменто (тот же штат Калифорния), сообщает ТАСС со ссылкой на управление шерифа округа Напа.По данным правоохранительных органов, Вонг ранее был участником программы в доме для ветеранов войн в Йонтвиле.Кроме того, обнародованы личные данные трех женщин, которых вооруженный мужчина удерживал в заложниках и которые впоследствии были найдены мертвыми. Это сотрудницы центра для ветеранов 42, 48 и 29 лет. Вскрытие тел и экспертиза запланированы на следующую неделю.Ранее сообщалось, что неподалеку от учреждения для ветеранов в Йонтвиле был замечен человек в бронежилете с винтовкой. Он несколько раз выстрелил и захватил заложников, часть которых позднее отпустил. Приблизительно через 8 часов полицейские смогли проникнуть в помещение, где забаррикадировался мужчина с остававшимися в заложниках женщинами – все они были мертвы. Полиция пока не подтверждает версию о том, что злоумышленник убил женщин, а затем потом покончил с собой.Президент США Дональд Трамп скорбит в связи с гибелью заложниц в доме для ветеранов в Йонтвиле. Об этом он написал в субботу в своем Twitter.We are deeply saddened by the tragic situation in Yountville and mourn the loss of three incredible women who cared for our Veterans.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 марта 2018 г.