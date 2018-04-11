Президент США решил переосмыслить свое поведение. Может, остановим гонку вооружений?, – написал Дональд Трамп в Twitter. Неожиданный пост появился после угроз американского лидера России, которой он посоветовал готовиться к ракетному удару.

Президент США решил переосмыслить свое поведение. "Может,остановим гонку вооружений?", – написал Дональд Трамп в Twitter. Неожиданный пост появился послеугроз американского лидера России, которой он посоветовал готовиться кракетному удару.Отношения США и России сейчас хуже, чем когда бы то ни было– даже хуже, чем во времена холодной войны. Но ведь для этого нет причин, вдругпонял Дональд Трамп. По мнению американского президента, США нужны России,чтобы поднимать ее экономику – да и вообще, всем нациям нужно сегодня работатьвместе. Так, может, надо остановить гонку вооружений? – задается вопросомпрезидент Трамп.Напомним содержание предыдущего твита американского лидера. "Россияобещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, ониприлетят", – заявил Трамп. По его словам, ракеты будут "хорошими,новыми и умными". Вдобавок, президент США снова назвал сирийского лидераБашара Асада "животным" и заявил, что Россия не должна его поддерживать.Большинство аналитиков уверены, что Трамп блефует. Ониспытывает Россию на стрессоустойчивость, считает эксперт Центра исследованияпроблем безопасности РАН Константин Блохин. "Не только это заявление вTwitter, но и решение Трампа отправить авианосец в Средиземное море являетсядемонстрацией силы. Не будем забывать, что он уже не раз говорил о своемпринципе "мир через силу". Скорее всего, он хочет принудить Россиюсесть за стол переговоров", – цитирует аналитикаНапомним, ранее СМИ сообщили, что в пригороде Дамаска Думе,якобы, было применено химическое оружие. Вашингтон сразу же возложил вину направительственные силы Сирии. Позже российские специалисты обследовалитерриторию города и не обнаружили там следов химоружия. Несмотря на это,президент США Дональд Трамп пообещал ответить на бомбу с хлором, которая якобыбыла сброшена на мирных жителей. В Средиземное море уже выдвинулась ударнаяамериканская группировка во главе с авианосцем.Американского лидера призывают задуматься о последствияхстоль воинственных заявлений. Они будут очень серьезными, предупреждает профессоркафедры национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма. "Любого родапровокации в социальных сетях или новостных строчках могут привести к серьезными необратимым последствиям. Американской стороне нужно серьезно задуматься о том,насколько допустимы такие провокационные заявления на уровне президента ядернойдержавы", – заявил профессор в эфире . В то же время, эксперт считает,что до реальных ударов по Сирии дело может не дойти.Как отмечают эксперты, Россия с Западом выходят на новыйуровень конфронтации. Это движение в сторону Карибского кризиса 2.0. Ксожалению, в отношениях с Западом, в первую очередь с США, нормализацияотношений возможна только через эскалацию конфликта. И сейчас Россия должнапроявить стойкость.