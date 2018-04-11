Президент США решил переосмыслить свое поведение. Может,
остановим гонку вооружений?, – написал Дональд Трамп в Twitter. Неожиданный пост появился после
угроз американского лидера России, которой он посоветовал готовиться к
ракетному удару.
Президент США решил переосмыслить свое поведение. "Может,
остановим гонку вооружений?", – написал Дональд Трамп в Twitter. Неожиданный пост появился после
угроз американского лидера России, которой он посоветовал готовиться к
ракетному удару.
Отношения США и России сейчас хуже, чем когда бы то ни было
– даже хуже, чем во времена холодной войны. Но ведь для этого нет причин, вдруг
понял Дональд Трамп. По мнению американского президента, США нужны России,
чтобы поднимать ее экономику – да и вообще, всем нациям нужно сегодня работать
вместе. Так, может, надо остановить гонку вооружений? – задается вопросом
президент Трамп.
Напомним содержание предыдущего твита американского лидера. "Россия
обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они
прилетят", – заявил Трамп. По его словам, ракеты будут "хорошими,
новыми и умными". Вдобавок, президент США снова назвал сирийского лидера
Башара Асада "животным" и заявил, что Россия не должна его поддерживать.
Большинство аналитиков уверены, что Трамп блефует. Он
испытывает Россию на стрессоустойчивость, считает эксперт Центра исследования
проблем безопасности РАН Константин Блохин. "Не только это заявление в
Twitter, но и решение Трампа отправить авианосец в Средиземное море является
демонстрацией силы. Не будем забывать, что он уже не раз говорил о своем
принципе "мир через силу". Скорее всего, он хочет принудить Россию
сесть за стол переговоров", – цитирует аналитика
Напомним, ранее СМИ сообщили, что в пригороде Дамаска Думе,
якобы, было применено химическое оружие. Вашингтон сразу же возложил вину на
правительственные силы Сирии. Позже российские специалисты обследовали
территорию города и не обнаружили там следов химоружия. Несмотря на это,
президент США Дональд Трамп пообещал ответить на бомбу с хлором, которая якобы
была сброшена на мирных жителей. В Средиземное море уже выдвинулась ударная
американская группировка во главе с авианосцем.
Американского лидера призывают задуматься о последствиях
столь воинственных заявлений. Они будут очень серьезными, предупреждает профессор
кафедры национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма. "Любого рода
провокации в социальных сетях или новостных строчках могут привести к серьезным
и необратимым последствиям. Американской стороне нужно серьезно задуматься о том,
насколько допустимы такие провокационные заявления на уровне президента ядерной
державы", – заявил профессор в эфире . В то же время, эксперт считает,
что до реальных ударов по Сирии дело может не дойти.
Как отмечают эксперты, Россия с Западом выходят на новый
уровень конфронтации. Это движение в сторону Карибского кризиса 2.0. К
сожалению, в отношениях с Западом, в первую очередь с США, нормализация
отношений возможна только через эскалацию конфликта. И сейчас Россия должна
проявить стойкость.