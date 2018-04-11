Выписанную из больницы в Солсбери дочь экс-сотрудника
ГРУ Сергея Скрипаля Юлию перевезли в безопасное место. Так утверждают
британские власти.
Выписанную из больницы в Солсбери дочь экс-сотрудника
ГРУ Сергея Скрипаля Юлию перевезли "в безопасное место". Так утверждают
британские власти.
Где именно в настоящее
время находится девушка, рассказал знакомый с ситуацией зарубежный источник.
Он утверждает, что Юлию Скрипаль прячут на военной базе.
Врачи продолжают
наблюдать за состоянием здоровья Юлии, передает Это объясняется тем, что нервно-паралитическое вещество, которым они с
отцом были отравлены, якобы еще может себя проявить.
Однако можно
предположить, что россиянку, которая недавно вышла на связь с двоюродной
сестрой Викторией, прячут на военной базе по другой причине. Очевидно,
британские власти боятся, что Юлия разболтает важную информацию и всеми
способами стараются ограничить ее общение со СМИ и родственниками.
Ранее о состоянии
здоровья отравленных 4 марта в Солсбери Скрипалей рассказала директор окружной больницы, где они лечились,
Кристин Бланшард. По ее словам, экс-полковник ГРУ восстанавливается
медленнее, чем его дочь. Известно, что российское посольство в Лондоне обратилось
в МИД Великобритании, чтобы организовать встречу Юлии Скрипаль
с российскими консулами и убедиться, что с ней все в порядке.
Как писали Dni.Ru, Скрипали подверглись воздействию высокотоксичного химиката,
целью которого является предотвращение функционирования нервной системы.
Вещество вызывает такие симптомы, как слабость и галлюцинации.