Выписанную из больницы в Солсбери дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию перевезли в безопасное место. Так утверждают британские власти.

Выписанную из больницы в Солсбери дочь экс-сотрудникаГРУ Сергея Скрипаля Юлию перевезли "в безопасное место". Так утверждаютбританские власти.Где именно в настоящеевремя находится девушка, рассказал знакомый с ситуацией зарубежный источник.Он утверждает, что Юлию Скрипаль прячут на военной базе.Врачи продолжаютнаблюдать за состоянием здоровья Юлии, передает Это объясняется тем, что нервно-паралитическое вещество, которым они сотцом были отравлены, якобы еще может себя проявить.Однако можнопредположить, что россиянку, которая недавно вышла на связь с двоюроднойсестрой Викторией, прячут на военной базе по другой причине. Очевидно,британские власти боятся, что Юлия разболтает важную информацию и всемиспособами стараются ограничить ее общение со СМИ и родственниками.Ранее о состоянииздоровья отравленных 4 марта в Солсбери Скрипалей рассказала директор окружной больницы, где они лечились,Кристин Бланшард. По ее словам, экс-полковник ГРУ восстанавливаетсямедленнее, чем его дочь. Известно, что российское посольство в Лондоне обратилосьв МИД Великобритании, чтобы организовать встречу Юлии Скрипальс российскими консулами и убедиться, что с ней все в порядке.Как писали Dni.Ru, Скрипали подверглись воздействию высокотоксичного химиката,целью которого является предотвращение функционирования нервной системы.Вещество вызывает такие симптомы, как слабость и галлюцинации.