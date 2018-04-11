Индия планирует развернуть у себя производство комплектующих для танков Т-90. Эти боевые машины и так выпускаются на территории Республики по лицензии, однако детали приходится завозить из России.

Индия планирует развернуть у себя производство комплектующих для танков Т-90. Эти боевые машины и так выпускаются на территории Республики по лицензии, однако детали приходится завозить из России.По мнению директора "Уралвагонзавода" Александра Потапова, нужно идти от малого к большому, пишет агентство РИА Новости. Сначала в Индии планируют наладить выпуск радиаторов. Они особенно важны в жарком климате страны. Не исключено, что в будущем Республика сама сможет продавать эти охлаждающие системы за рубеж.Индия – крупнейший покупатель российских основных боевых танков Т-90. По данным из открытых источников, у нее на вооружении стоят около 1 тысячи этих боевых машин. Кроме того, крупные партии российской бронетехники купили Азербайджан и Алжир.Т-90 – это современная, хорошо вооруженная и защищенная машина. Основное орудие – 125-миллиметровая гладкоствольная пушка. Она стреляет не только стандартными бронебойными, кумулятивными и осколочно-фугасными снарядами, но и противотанковыми ракетами с лазерной системой наведения. Общий боекомплект – 44 выстрела, 22 из них в автоматической системе заряжания.Огневая мощь Т-90 сочетается с высокой подвижностью. Максимальная скорость 46-тонной боевой машины по шоссе – 60 километров в час. Топлива хватает на 550 километров.