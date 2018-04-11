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<a href="http://33live.ru/novosti/11-04-2018-izbili-iz-za-ploxoj-dorogi.html" target="_blank">Избили из-за плохой дороги?</a> - Не могут проехать в собственный двор. Жители одного из домов на Растопчина возмущены состоянием подъезднОй дороги к их многоэтажке. Уже 10 лет люди не могут добиться от властей ремонта совсем небольшого участка пути от трассы М-7 до их дома. Терпение собственников на исходе. За бездействие чиновников уже даже поплатился председатель местного ТСЖ. Тему продолжит Никита Королёв.