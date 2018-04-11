Правительству Дмитрия Медведева удалось удержать российскую экономику от давления Запада. Вот лишь одна из оценок выступления премьер-министра в Госдуме. Глава кабмина отчитался сегодня, 11 апреля перед депутатами о проделанной за последние шесть лет работе.

Правительству Дмитрия Медведева удалосьудержать российскую экономику от давления Запада. Вот лишь одна из оценоквыступления премьер-министра в Госдуме. Глава кабмина отчитался сегодня, 11апреля перед депутатами о проделанной за последние шесть лет работе.Высокую оценку правительство Медведева получилоот самой многочисленной фракции Госдумы. "Единую Россию" представлялспикер Вячеслав Володин, отметивший в своем выступлении, что Россия достойно и эффективно отвечала на все вызовыпоследних лет."Нанас оказывается открытое и агрессивное давление, но западным странам не удалосьдостичь своей цели и уничтожить экономику страны", заявил Володин.Поего словам, давление существовало всегда ‑ и во времена Российской Империи, ипри СССР, и в 90-e годы прошлого века. "Но именно сегодня, когда нашастрана стала развиваться более активными темпами, когда она стала составлятьреальную конкуренцию, это давление приобрело неприкрытый и агрессивныйхарактер. Объявленные против нашей страны санкции направлены на то, чтобыостановить развитие России", – отметил спикер.Мы достойно и эффективно ответили на брошенный намвызов. Смогли обеспечить устойчивость и стабильность в макроэкономическойсфере, в развитии реального сектора экономики, в решении социальных проблем.Средиуспехов правительства Володин отметил низкий уровень инфляции: в 2017 году онасоставила 2,5% и стала самой низкой за предыдущее десятилетие. Кроме того, в страневосстановлен экономический рост, создана национальная платежная система,активно проводится программа импортозамещения."Правительству удалось реализовать основные задачи,которые ставились в майских указах президента. Это было непросто", -констатировал Володин.Глава Думы также поставилДмитрия Медведева в пример остальным членам правительства. Глава кабмина полтора часа отвечал на вопросыпарламентариев, заметил спикер. Он призвал министров так же подробно отвечатьна вопросы во время "правительственных часов" в Госдуме.Традиционно с положительной оценкой работы правительства выразили свое несогласие лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава "СправедливойРоссии" Сергей Миронов. Главный коммунист страны не уверен в том, что после сменыправительства что-то всерьез изменится. Он также считает, что России объявленавойна и она требует соответствующего ответа.Не заметивший изменений встране Сергей Миронов возмущался тем, что правительству не удалось системно решить ни одну социальную проблему. По его мнению, реформаобразования закончилась тем, что образованность населения падает. Аналогичное заключениеМиронов сделал и по реформе здравоохранения.Лидер ЛДРП почему-то обратил внимание напроблемы утилизации мусора. Проблема со свалками, по его мнению, идет из советскоговремени. Владимир Жириновский в присущей ему манере предложил засыпать отходамитундру. "Такая огромная страна, давайтевывозить мусор туда, где никто не живет. Давайте тундру засыпать этим мусором.Там некому проводить митинги, туда не поедет московская оппозиция, не доберутсяни на оленях, ни пешком" – сказалглава ЛДПР.Экспертноесообщество, комментируя отчет Дмитрия Медведева в Думе, отметила егоуверенность и открытость перед депутатами во всех вопросах. " Учитывая,что перед выступлением Медведев встречался с президентом, в Кремле его работусчитают успешной. Это значит, что он останется во главе нового правительства",– полагает политолог Дмитрий Фетисов.Поего мнению, Медведев чувствовал себя достаточно комфортно на Охотном ряду и этопоказывает, что между Госдумой и правительством есть вменяемый диалог и рабочеевзаимодействие, что позволяет им работать сообща. Эксперт также обратилвнимание на то, что о важности совместной работы депутатов и правительства далпонять в своем выступлении и спикер Думы."Володинуделил внимание и контролю над выполнением законов. И он прав в том, что оченьчасто эффективные законы просто не работают из-за отсутствия контроля над ихисполнением", – указал Фетисов.Правительствоработает в той повестке, которую задает президент. Каждой из стратегическихзадач, которые озвучивал Путин в последнее время, Медведев уделил внимание всвоем отчете.Политологсчитает, что в правительстве понимают важность развития науки,высокоинтеллектуальных технологий и системы образования. Для Фетисова этохороший знак. Такой же, как и отношение правительства к регионам и к их бюджетной политике.Выступлениепремьер-министра в Госдуме можно считать итоговым за шесть лет, отметил политологАлексей Мухин. "Медведев сделал упор на социалку,что было ожидаемо. Регионам обещано выделять по 10 миллиардов в год", -указал эксперт.Медведев публично признался, что мер для победы надбедностью в стране было предпринято недостаточно. Эту проблему Мухин считаетдостаточно серьезной, несмотря на рост минимального размера оплаты труда, отмечающийсяв последние годы.Выступление главы правительства политолог назвалвзвешенным. "Встроенность Медведева в президентскую повестку дня дает емуоснования для того, чтобы депутаты, в целом, позитивно оценили его выступление",– отметил Алексей Мухин. По его мнению спикер Госдумы Вячеслав Володин иисполнительная вертикаль продемонстрировали сегодня конструктив и оптимизм набудущее.ВыступлениеДмитрия Медведева в Госдуме продолжалось более часа, затем премьерполтора часа отвечал на вопросы депутатов. Открывая свой отчет, Медведевотметил, что за шесть лет Россия прошла путь, на который другие страны даже безсанкций тратят десятилетия.Что касается шести прошедших лет, в течение которыхработал нынешний состав правительства, то, по словам Медведева, это были годыиспытаний. "Испытаний на прочность нашей экономики, – подчеркнул он. -Никогда прежде за столь короткий период она не получала столько сильных удароводновременно". По его словам, в числе проблем, которые пришлось решать,был мировой финансовый кризис, а также обвал сырьевых рынков, санкции, закрытиефинансовых и технологических рынков.Премьер-министр выразил уверенность, что Россииудастся справиться и с давлением США в виде очередной порции санкций. Врезультате, уверен он, страна обратит их на пользу собственной экономике. Говоряоб итогах работы правительства в экономической сфере, Дмитрий Медведев отметил,что кабинет министров многое сделал в вопросе искоренения бедности.Мы сделали серьезные шаги. Повысили МРОТ допрожиточного минимума впервые в истории современной России.Это, по его мнению, приведет к тому, что разница междузарплатами в разных регионах станет меньше. За прошедшее время правительству,по словам премьер-министра, удалось довести показатели зарплаты бюджетников досреднего по экономике регионов уровня. Таким образом, по его словам, быливыполнены требования майских указов главы государства.Медведев уверен, что экономика России достойно прошластресс-тест последних лет и готовится к ответам на глобальные технологическиевызовы. По словам премьера, благодаря точечным антикризисным мерам удалось нетолько удержать ситуацию, адаптировать реальный сектор и финансовую систему кновым условиям, но и поддержать людей, наиболее уязвимые территории, отрасли ипредприятия.По словам председателя правительства, депутаты и членыкабинета министров совместно решали сложнейшие задачи в деле развития страны,находя оптимальные выходы из самых непростых ситуаций. Дмитрий Медведевпоблагодарил депутатов Госдумы за совместную работу, отметив, что сегодняшнеевыступление об итогах работы правительства – последний отчет его нынешнегосостава.