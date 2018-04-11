Из Одесских старых.
Разводятся муж с женой. Судья спрашивает у жены: "Почему вы разводитесь?"
Жена:"Понимаете, когда я прошу его вынести мусор, он говорит, что
он не носильщик! А триппер с Дерибасовской носить,- он
носильщик!
А если я его прошу закрутить лампу, он говорит, что он
не эквиллибрист! А С Сонькой трахаться на балконе,- так он
эквиллибрист!!!"
Судья - мужчине"Ну, как же вы так? Почему?"
Мужчина(мнётся):" Понимаете... она меня не удовлетворяет..."
Женщина(орёт) " Нет, вы посмотрите на этого недоноска с претензиями!
Всю Дерибасовскую я удовлетворяю, а его я не
удовлетворяю!!!"
еще анекдот!