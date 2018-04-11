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<a href="http://33live.ru/novosti/11-04-2018-lakinskogo-oruzhejnika-osudili.html" target="_blank">Лакинского оружейника осудили</a> - За изготовления оружия – условный срок. Собинский городской суд вынес решение по делу жителя города Лакинска. Мужчина 1978 года рождения у себя в гараже делал и переделывал средства поражения.