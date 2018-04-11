Злоумышленник, угрожая администратору салона связи предметом, похожим на пистолет, похитил денежные средства в размере 470 тысяч рублей и скрылся...

«Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Щербинский» г. Москвы задержали подозреваемого в разбое», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В дежурную часть МО МВД России «Щербинский» г. Москвы поступило сообщение о разбое. Как установили полицейские, в помещение салона сотовой связи зашел неизвестный мужчина. Злоумышленник, угрожая администратору, предметом, похожим на пистолет, потребовал передать ему находящиеся в кассовом аппарате денежные средства и дорогостоящий мобильный телефон. Совершив нападение, злоумышленник с похищенным имуществом скрылся. Материальный ущерб составил более 470 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний приезжий.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Щербинский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Сотрудники УВД по ТиНАО просят всех, кто пострадал от действий злоумышленников, позвонить по телефонам: (495) 850-13-20 или в службу «02» (с мобильного телефона – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38