Злоумышленник, угрожая администратору салона связи предметом, похожим на пистолет, похитил денежные средства в размере 470 тысяч рублей и скрылся...
«Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Щербинский» г. Москвы задержали подозреваемого в разбое», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.
В дежурную часть МО МВД России «Щербинский» г. Москвы поступило сообщение о разбое. Как установили полицейские, в помещение салона сотовой связи зашел неизвестный мужчина. Злоумышленник, угрожая администратору, предметом, похожим на пистолет, потребовал передать ему находящиеся в кассовом аппарате денежные средства и дорогостоящий мобильный телефон. Совершив нападение, злоумышленник с похищенным имуществом скрылся. Материальный ущерб составил более 470 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний приезжий.
По данному факту следственным отделом МО МВД России «Щербинский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.
Сотрудники УВД по ТиНАО просят всех, кто пострадал от действий злоумышленников, позвонить по телефонам: (495) 850-13-20 или в службу «02» (с мобильного телефона – 112).
Пресс-служба УВД по ТиНАО
(495) 850-22-38