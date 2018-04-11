Данные торгов свидетельствуют о том, что курс евро превысил 80 рублей. Тем самым рубль побил рекорд марта 2016 года.

Данные торгов свидетельствуют о том, чтокурс евро превысил 80 рублей. Тем самым рубль побил рекорд марта 2016года.Именнотогда курс евро на биржевых торгах вырастал до этого показателя. Официальныйкурс этой валюты к рублю на 11 апреля, установленный Банком России,вырос на 4,97 рубля до 76,85 рубля за евро.По даннымЦентробанка, курс доллара вырос на 3,8 рубля, до 62,36 рубля, передает Стоимость бивалютной корзины,рассчитанная по официальным курсам, выросла по сравнению с показателем на 10апреля на 4,32 рубля, составив 68,88 рубля.Напомним, из-за новых санкций США в отношении российскихбизнесменов и компаний, за 9 апреля миллиардерыРоссии потеряли более 15 миллиардов долларов. А с момента введениясанкций – более 17 миллиардов.Материал дополняется