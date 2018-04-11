Данные торгов свидетельствуют о том, что
курс евро превысил 80 рублей. Тем самым рубль побил рекорд марта 2016
года.
Данные торгов свидетельствуют о том, что
курс евро превысил 80 рублей. Тем самым рубль побил рекорд марта 2016
года.
Именно
тогда курс евро на биржевых торгах вырастал до этого показателя. Официальный
курс этой валюты к рублю на 11 апреля, установленный Банком России,
вырос на 4,97 рубля до 76,85 рубля за евро.
По данным
Центробанка, курс доллара вырос на 3,8 рубля, до 62,36 рубля, передает Стоимость бивалютной корзины,
рассчитанная по официальным курсам, выросла по сравнению с показателем на 10
апреля на 4,32 рубля, составив 68,88 рубля.
Напомним, из-за новых санкций США в отношении российских
бизнесменов и компаний, за 9 апреля миллиардеры
России потеряли более 15 миллиардов долларов. А с момента введения
санкций – более 17 миллиардов.
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