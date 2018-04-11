Как и ожидалось, повышение ставок утилизационного сбора вынуждает автопроизводителей переписывать ценники на импортные автомобили. Не осталась в стороне и марка Субару, которая 100% своих моделей ввозит из-за рубежа.

Как и ожидалось, повышение ставок утилизационного сбора вынуждает автопроизводителей переписывать ценники на импортные автомобили. Не осталась в стороне и марка "Субару", которая 100% своих моделей ввозит из-за рубежа.