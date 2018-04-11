Как и ожидалось, повышение ставок утилизационного сбора вынуждает автопроизводителей переписывать ценники на импортные автомобили. Не осталась в стороне и марка Субару, которая 100% своих моделей ввозит из-за рубежа.
<a href="http://33live.ru/novosti/11-04-2018-v-rossii-podorozhali-avtomobili-subaru.html" target="_blank">В России подорожали автомобили Subaru</a> - Как и ожидалось, повышение ставок утилизационного сбора вынуждает автопроизводителей переписывать ценники на импортные автомобили. Не осталась в стороне и марка Субару, которая 100% своих моделей ввозит из-за рубежа.
[url=http://33live.ru/novosti/11-04-2018-v-rossii-podorozhali-avtomobili-subaru.html]В России подорожали автомобили Subaru[/url] - Как и ожидалось, повышение ставок утилизационного сбора вынуждает автопроизводителей переписывать ценники на импортные автомобили. Не осталась в стороне и марка Субару, которая 100% своих моделей ввозит из-за рубежа.