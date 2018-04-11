В ее рамках пройдут такие мероприятия, как «Весенняя неделя добра», «Дойти до каждого», «Забота», «Битва хоров», «Рисунок для деда», «О героях былых времен…», «Поклонимся великим тем годам», «Эхо Победы», «Военное детство».

Во Владимирской области стартовала акция «Не вспоминать, а помнить!», посвящённая 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ее рамках пройдут такие мероприятия, как «Весенняя неделя добра», «Дойти до каждого», «Забота», «Битва хоров», «Рисунок для деда», «О героях былых времен…», «Поклонимся великим тем годам», «Эхо Победы», «Военное детство». Ветеранам войны и людям с ограниченными возможностями будет оказана помощь в уборке жилых помещений, в обустройстве приусадебных участков и придомовых территорий. Добровольцы помогут перекопать огород и наколоть дров. В ходе акции состоятся смотры-конкурсы, вечера-встречи и благотворительные концерты.