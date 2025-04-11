Особенно тщательно готовятся к лесным пожарам, за которыми следят с помощью камер наблюдения и дронов.

С 1 апреля во Владимирской области стартовал пожароопасный сезон. В этом году он начался на две недели раньше обычного из-за отсутствия снега, тёплой и сухой погоды. Риск возникновения пожаров в регионе очень высок: с начала года произошло более 260 палов сухой травы, огнём было уничтожено свыше 1250 гектаров растительности, причём большая часть ЧП произошла в марте. 85 человек и юридических лиц привлекли к административной ответственности.Продлится пожароопасный сезон примерно до середины октября. На это время на местное население налагаются определённые ограничения в сфере обращения с огнём. Всё это серьёзно контролируется соответствующими службами, предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.С камерамиОсобое внимание уделяют работе по снижению числа лесных пожаров. Начинается всё с проведения профилактических разъяснительных мероприятий, а также с согласования сводного плана тушения лесов. В его основе порядок борьбы с огнём на территории 17 лесничеств области. Там готовят 30 лесопожарных станций, за которыми закреплено 199 единиц техники.– Организована круглосуточная работа диспетчерских служб. Наблюдение за пожарной обстановкой ведётся с помощью системы дистанционного мониторинга, наземного патрулирования мобильными группами, 60 видеокамер системы «Лесохранитель», авиационного патрулирования двумя самолётами Ан-2. В скором времени над лесами региона будет кружить более 30 специализированных БПЛА, которые были приобретены благодаря нацпроекту «Беспилотные авиа¬ционные системы», – рассказал министр лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев.Что касается камер, то каждая из них имеет угол обзора 360 градусов. Система работает круглосуточно и способна обнаружить около 80% лесных пожаров. Каждая камера с 70-метровой высоты видит площадь до 200 гектаров. На сегодняшний день во Владимирской области установлен класс пожарной опасности 1,5, и пока серьёзных возгораний в лесах не зарегистрировано.Восстановление лесаВ целом в 2025 году предстоит восстановить 6,5 тыс. га леса. Благо семенами регион обеспечен. Кроме того, в Кольчугинском районе появится огромный рисунок из новых саженцев. С высоты геоглиф будет представлять собой надпись «80 ПОБЕДА».– Его площадь составит порядка 5 га, размер надписи – от 100 до 200 м. Она будет сформирована хвойными деревьями на травянистой растительности, поэтому будет хорошо читаться с неба. В последующем хотим сделать это место особо охраняемой природной территорией, – уточнил Евгений Малышев.Высадить геоглиф планируют 7 мая в Кольчугинском районе, близ села Дубки, во время экологической и патриотической акции «Сад памяти».