Заслуженный артист России, член жюри шоу Голос Леонид Агутин считает, что программу необходимо закрыть на некоторое время. Также он предложил полностью обновить состав жюри.

Заслуженный артист России, член жюри шоу "Голос" Леонид Агутин считает, что программу необходимо закрыть на некоторое время. Также он предложил полностью обновить состав жюри.По словам певца, на шоу все стало уже немногопредсказуемо, поскольку зрители знают реакцию каждого члена золотого составажюри. Агутин полагает, что необходимо поменять характер программы, что было бы "правильнос точки зрения телевидения"."Мы совсем не спорим, мы все дружим – это тоже,наверное, не очень правильно" – цитирует музыканта . При этом он отметил,что, если бы его пригласили снова участвовать в проекте, он бы согласился. "Потому что это такая знаковая программа. Я уже парураз, помнится, после того, как заканчивался сезон, думал, что все, никогда. Апотом звали, и я опять шел", – заявил Агутин.Материал дополняется