В Омске на казака с камерой напал водитель и сломал ему нос, а продавец кастрюль осужден на 14 лет за убийство пенсионерки под Нижним Тагилом Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

В Омске на казака с камерой напал водитель и сломал ему нос, а продавец кастрюль осужден на 14 лет за убийство пенсионерки под Нижним ТагиломОбзор региональных новостей от Dni.Ru.В дагестанском городе Избербаш произошла дуэль полицейских,сообщает Стражи порядка повздорили и устроили разборки с использованием​табельного оружия. В итоге оба получили ранения, а также задели пытавшегося ихразнять прохожего. Инцидент произошел в неслужебное время. Есть информация чтоссора между лейтенантом и капитаном полиции произошла "из-за обиднойклички". В итоге один из "дуэлянтов" сейчас лежит в больнице,второго оттуда уже выписали.Прохожий также отделался легким ранением.Тела супругов изРостовской области нашли в палатке в Геленджике, передает "По данным следствия, вечером 7 мая на территорииавтокемпинга в палатке нашли тела 35-летней женщины с ножевым ранением в шею иее 36-летнего супруга с огнестрельным ранением головы. Тела обнаружилиотдыхающие", – сказано в сообщении регионального управления Следственногокомитета России. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.Студент из Выксыподозревается в убийстве соседа из-за компьютерной игры, передает Уголовное дело возбудили против 20-летнего молодого человека.По версии следствия, вечером 6 мая он зашел в комнату общежития и нанесмножественные ножевые ранения 23-летнему соседу. Тот скончался на месте.Подозреваемый вымыл комнату и скрылся с места преступления. Тело погибшегообнаружила на следующий день его родственница. При допросе студент сообщилследователям, что причиной ссоры с погибшим стала компьютерная игра.В Казани задержали студентов, разбивших фонари в парке"Черное озеро". Задержанные признали вину. На них составили протоколыза мелкое хулиганство. Теперь правонарушители должны заплатить штраф илиотсидеть 15 суток. Заявление о том, что неизвестные разбили фонари, поступило вотдел полиции "Япеева" 6 мая. О ЧП сообщила 56-летняя женщина, сообщаетСотрудники транспортной полиции города Тюмени установилиличности четырех мальчишек, которые укладывали камни на рельсы станции Талица. Оказалось, что за этим стоят четверодрузей в возрасте от восьми до десяти лет. Инспекторы по деламнесовершеннолетних провели с ребятами профилактические беседы. На их родителейбыли составлены протоколы об административном правонарушении, передаетВ Омске на казака скамерой напал водитель и сломал ему нос, передаетЕму сразу вызвали скорую помощь и госпитализировали дляпрохождения лечения. Пострадавший рассказал, что на него набросился один изавтомобилистов. Причиной конфликта на дороге стало недовольство водителянахождением фиксирующего устройства. Остановившись, мужчина сначала высказалпретензии оператору, а потом ударил его по лицуи скрылся.Пенсионерку из Удмуртии осудили за незаконную торговлюспиртом, сообщает . Ранее ее уже привлекали кадминистративной ответственности за подобноенарушение. Установлено, что 60-летняя пенсионерка без специального разрешения илицензии, неоднократно продавала жителям Балезино спиртосодержащую жидкость, всоставе которой был этиловый спирт крепостью 86%. По решению суда женщинуприговорили к двум месяцам исправительных работ условно с испытательным срокомв шесть месяцев.Продавец кастрюльосужден на 14 лет за убийство пенсионерки под Нижним Тагилом, пишет . Установлено,что 21-летний тагильчанин, занимаясь продажей кастрюль и прочей кухоннойутвари, в августе 2017 года пришел в дом к пенсионерам в селе Лая Пригородногорайона. В процессе общения между продавцом и пожилой супружеской парой возникконфликт, в ходе которого мужчина нанес пенсионерке семь ударов ножом, азатем четыре удара ее 79-летнему супругу. После полученных ранений женщинаумерла на месте. Ее супруг был госпитализирован в больницу Нижнего Тагила, гдеему была оказана своевременная медпомощь. Пенсионер остался жив. Крометюремного срока в пользу родственников погибшей с осужденного был взыскан одинмиллион рублей моральной компенсации и 143 тысячи – затраты на погребение.Волгоградец, убившийприятеля утюгом и ножом, просил облсуд его оправдать. Однако мужчина не смог добиться в апелляционной инстанции изменениявынесенного ему сурового приговора. Установлено, что в марте прошлого года онубил товарища в ходе конфликта, который возник из-за спора относительно боевыхискусств. Перед этим молодые люди распивали спиртные напитки. С местапреступления волгоградец скрылся, а приятель, истекая кровью, скончался отполученных травм. Преступнику назначено наказание в виде 11,5 лет лишениясвободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, передаетВ Башкирии птицефабрикуоштрафовали за нанесение вреда окружающей среде на сто тысяч рублей,сообщает Заведено административное дело по статье "Несоблюдениеэкологических требований при обращении с отходами производства". Послепрокурорской проверки предприятие организовало надлежащее функционированиебиологических очистных сооружений и приняло меры к очистке земельных участков.В Башкирии огнем объяты9,4 гектара леса, пишет . Как сообщили в ГУ МЧС, в Белорецкомрайоне загорелись многолетние насаждения вблизи населенного пункта Ишля. Тушениемзанимается восемь пожарных. Пламя не угрожает жилым домам.