В Омске на казака с камерой напал водитель и сломал ему нос, а продавец кастрюль осужден на 14 лет за убийство пенсионерки под Нижним Тагилом
Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
В Омске на казака с камерой напал водитель и сломал ему нос, а продавец кастрюль осужден на 14 лет за убийство пенсионерки под Нижним Тагилом
Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
В дагестанском городе Избербаш произошла дуэль полицейских,
сообщает Стражи порядка повздорили и устроили разборки с использованием
табельного оружия. В итоге оба получили ранения, а также задели пытавшегося их
разнять прохожего. Инцидент произошел в неслужебное время. Есть информация что
ссора между лейтенантом и капитаном полиции произошла "из-за обидной
клички". В итоге один из "дуэлянтов" сейчас лежит в больнице,
второго оттуда уже выписали.
Прохожий также отделался легким ранением.
Тела супругов из
Ростовской области нашли в палатке в Геленджике, передает "По данным следствия, вечером 7 мая на территории
автокемпинга в палатке нашли тела 35-летней женщины с ножевым ранением в шею и
ее 36-летнего супруга с огнестрельным ранением головы. Тела обнаружили
отдыхающие", – сказано в сообщении регионального управления Следственного
комитета России. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Студент из Выксы
подозревается в убийстве соседа из-за компьютерной игры, передает Уголовное дело возбудили против 20-летнего молодого человека.
По версии следствия, вечером 6 мая он зашел в комнату общежития и нанес
множественные ножевые ранения 23-летнему соседу. Тот скончался на месте.
Подозреваемый вымыл комнату и скрылся с места преступления. Тело погибшего
обнаружила на следующий день его родственница. При допросе студент сообщил
следователям, что причиной ссоры с погибшим стала компьютерная игра.
В Казани задержали студентов, разбивших фонари в парке
"Черное озеро". Задержанные признали вину. На них составили протоколы
за мелкое хулиганство. Теперь правонарушители должны заплатить штраф или
отсидеть 15 суток. Заявление о том, что неизвестные разбили фонари, поступило в
отдел полиции "Япеева" 6 мая. О ЧП сообщила 56-летняя женщина, сообщает
Сотрудники транспортной полиции города Тюмени установили
личности четырех мальчишек, которые укладывали камни на рельсы станции Талица. Оказалось, что за этим стоят четверо
друзей в возрасте от восьми до десяти лет. Инспекторы по делам
несовершеннолетних провели с ребятами профилактические беседы. На их родителей
были составлены протоколы об административном правонарушении, передает
В Омске на казака с
камерой напал водитель и сломал ему нос, передает
Ему сразу вызвали скорую помощь и госпитализировали для
прохождения лечения. Пострадавший рассказал, что на него набросился один из
автомобилистов. Причиной конфликта на дороге стало недовольство водителя
нахождением фиксирующего устройства. Остановившись, мужчина сначала высказал
претензии оператору, а потом ударил его по лицу
и скрылся.
Пенсионерку из Удмуртии осудили за незаконную торговлю
спиртом, сообщает . Ранее ее уже привлекали к
административной ответственности за подобное
нарушение. Установлено, что 60-летняя пенсионерка без специального разрешения и
лицензии, неоднократно продавала жителям Балезино спиртосодержащую жидкость, в
составе которой был этиловый спирт крепостью 86%. По решению суда женщину
приговорили к двум месяцам исправительных работ условно с испытательным сроком
в шесть месяцев.
Продавец кастрюль
осужден на 14 лет за убийство пенсионерки под Нижним Тагилом, пишет . Установлено,
что 21-летний тагильчанин, занимаясь продажей кастрюль и прочей кухонной
утвари, в августе 2017 года пришел в дом к пенсионерам в селе Лая Пригородного
района. В процессе общения между продавцом и пожилой супружеской парой возник
конфликт, в ходе которого мужчина нанес пенсионерке семь ударов ножом, а
затем четыре удара ее 79-летнему супругу. После полученных ранений женщина
умерла на месте. Ее супруг был госпитализирован в больницу Нижнего Тагила, где
ему была оказана своевременная медпомощь. Пенсионер остался жив. Кроме
тюремного срока в пользу родственников погибшей с осужденного был взыскан один
миллион рублей моральной компенсации и 143 тысячи – затраты на погребение.
Волгоградец, убивший
приятеля утюгом и ножом, просил облсуд его оправдать. Однако мужчина не смог добиться в апелляционной инстанции изменения
вынесенного ему сурового приговора. Установлено, что в марте прошлого года он
убил товарища в ходе конфликта, который возник из-за спора относительно боевых
искусств. Перед этим молодые люди распивали спиртные напитки. С места
преступления волгоградец скрылся, а приятель, истекая кровью, скончался от
полученных травм. Преступнику назначено наказание в виде 11,5 лет лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, передает
В Башкирии птицефабрику
оштрафовали за нанесение вреда окружающей среде на сто тысяч рублей,
сообщает Заведено административное дело по статье "Несоблюдение
экологических требований при обращении с отходами производства". После
прокурорской проверки предприятие организовало надлежащее функционирование
биологических очистных сооружений и приняло меры к очистке земельных участков.
В Башкирии огнем объяты
9,4 гектара леса, пишет . Как сообщили в ГУ МЧС, в Белорецком
районе загорелись многолетние насаждения вблизи населенного пункта Ишля. Тушением
занимается восемь пожарных. Пламя не угрожает жилым домам.