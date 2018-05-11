Компания Mercedes-AMG подтвердила, что представит в будущем серийную версию 805-сильной гибридной установки, которая дебютировала на прототипе GT Concept на прошлогоднем автосалоне в Женеве.

Компания Mercedes-AMG подтвердила, что представит в будущем серийную версию 805-сильной гибридной установки, которая дебютировала на прототипе GT Concept на прошлогоднем автосалоне в Женеве.