Компания Mercedes-AMG подтвердила, что представит в будущем серийную версию 805-сильной гибридной установки, которая дебютировала на прототипе GT Concept на прошлогоднем автосалоне в Женеве.
<a href="http://33live.ru/novosti/11-05-2018-mercedes-amg-gotovit-moshhnejshij-gibrid.html" target="_blank">Mercedes-AMG готовит мощнейший гибрид</a> - Компания Mercedes-AMG подтвердила, что представит в будущем серийную версию 805-сильной гибридной установки, которая дебютировала на прототипе GT Concept на прошлогоднем автосалоне в Женеве.
[url=http://33live.ru/novosti/11-05-2018-mercedes-amg-gotovit-moshhnejshij-gibrid.html]Mercedes-AMG готовит мощнейший гибрид[/url] - Компания Mercedes-AMG подтвердила, что представит в будущем серийную версию 805-сильной гибридной установки, которая дебютировала на прототипе GT Concept на прошлогоднем автосалоне в Женеве.