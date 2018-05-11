Впервые в истории мы не попали в финал конкурса. Этот провал нашей страны на конкурсе для многих оказался неожиданным.

Впервые в истории мы не попали в финал конкурса. Этот провал нашей страны на конкурсе для многих оказался неожиданным.Когда стало известно, что Россию на 63-м конкурсе песни будет представлять Юлия Самойлова, многие восприняли эту новость скептически. Некоторые даже цинично шутили, что, мол, если бы наша страна сделал трио из Самойловой в инвалидном кресле, незрячей Дианы Гурцкая и танцора Евгения Смирнова, которому на проекте "Минута славы" Рената Литвинова советовала пристегнуть ногу, то это был бы фееричный номер. И точно бы пронял толерантную европейскую публику. Хотя именно поблажек, скидок и жалости каждый из них по отношению к себе не хочет.А коли так, то надо честно признать – исполнила Самойлова песню I Won't Break во втором полуфинале "Евровидения" плохо. Порой даже казалось, что от волнения забывает слова. И если бы не мощный бэк-вокал в лице Ниэттs Нимроди, Арье Бурштейн (авторы песни Flame Is Burning, с которой Самойлова должна была участвовать в прошлом году в Киеве) и участницы пятого команды шоу "Голос" из команды Леонида Агутина Ксения Коробкова, которые закрывали собой все места, где Юле не хватало голоса и дыхания, то было бы совсем тоскливо. Даже с эффектным в общем-то по постановке номером.Делать же скидку на то, что артистка ограничена в своих возможностях, говорить, что "она же инвалид", не совсем правильно по отношению к другим участникам "Евросонга". Они-то не виноваты! Ведь это вокальный конкурс, и оценивать надо именно пение. Поэтому люди в своих оценках увиденного не миндальничают. "Плохо поющий инвалид вызывает желание его поддержать морально, но какое отношение это имеет к музыке в целом и к данному конкурсу песни в частности?", – написала одна из зрительниц в социальных сетях.Впечатлениями от выступления Самойловой на своей странице в социальной сети FaceBook поделился известный музыкальный критики Вадим Пономарев: "Выступление Самойловой получилось гораздо лучше, чем ожидалось. Петь ее так и не научили, конечно. Но бэками закрыли все сложные места, поэтому лажа была только на куплетах. И номер красивый, в принципе. На явно его создатели с этой скалой и певицей на вершине на жалость давили".Когда в прошлом году – не в последний день, а в последний час приема заявок! – против лютующего Киева Москва выставила хрупкую Самойлову, это казалось очень эффектно. Мол, не позволят же себе украинцы глумиться над девушкой в инвалидном кресле. Позволили. И даже на порог конкурса не пустили.В этом году, конечно, политическая составляющая тоже была сильна. Россию же западные СМИ выставляют эдаким монстром, вот и сказалась пропаганда на отношении публики к нашей участнице. Хотя на родине многие тепло отзываются именно о самом факте участие артистки в этом смотре европейской самодеятельности. "Девочка – герой. И борец! И да, не сломалась – о чем она и поёт. Просто все же ей не очень легко, наверное, выдержать адский ритм этого конкурса. А о себе она заявила. И надежду многим дала. Так что все равно молодец!", – считает критик Сусанна Альперини из "Российской газеты". "Неважно, что Юля Самойлова не вошла в финал Евровидения. Не вошла и не вошла: фиг бы с ним. Важно, что инвалиды в России увидели, что они тоже на все имеют свое социальное право. Даже на участие в международных конкурсах", – вторит ей Татьяна Федоткина из "Московского комсомольца".