Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась насчет резкой критики ее песни Верните память властями Украины. Она заявила, что слова о якобы пропагандистском характере композиции, посвященной российским солдатам в Сирии – полное безумие.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась насчет резкой критики ее песни "Верните память" властями Украины. Она заявила, что слова о якобы пропагандистском характере композиции, посвященной российским солдатам в Сирии – полное безумие.По словам дипломата, песня была написана людьми, которые создавали ее от чистого сердца. "Я хочу ответить тем, кто на Украине говорит, что она пропагандистская, конъюнктурная... В эту песню, в ее раскрутку, в ее создание не вложено ни одной копейки. Все люди, которые ей занимались, они делали это от души", – сказала Захарова.Представитель МИД добавила, что у нее была возможность придать композиции "пропагандистский оттенок", но она не стала этого делать. Более того, как подчеркивает Захарова, подобные нападки властей Украины – не первое безумие, которое исходит с их стороны.Дипломат решительно не понимает, как относиться к агрессии политиков, учитывая ее украинские корни, передает Russia Today. "Понятно, что преследование людей за песни, которые ониисполняют, – это политика партии... А мне-то как быть? У меня дед былнаполовину русским, наполовину украинцем, у меня половина семьи именно помаминой линии, по линии ее отца носят до сих пор украинские фамилии. Как мне вписаться в эту странную логику украинских властей?" – задаласьвопросом Захарова.Ранее сообщалось, что песня "Верните память" прозвучала на торжествах, посвященных Дню Победы, на Украине в городе Кривой Рог. Это событие взбесило депутата Константина Усова, который потребовал от спецслужб Незалежной разобраться в ситуации.