Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer попытался объехать транспортные средства, стоявшие в крайней левой полосе, однако не справился с управлением и врезался в грузовик. От полученных травм мужчина скончался на месте, его пассажирка госпитализирована.

В сети размещены кадры дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в минувшее воскресенье, 10 июня, на Кольцевой автомобильной дороге в Санкт-Петербурге.Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигавшийся в левом ряду на участке между Пулковским и Московским шоссе, заметил легковушку и грузовик, стоявшие в полосе его движения.Мужчина попытался избежать столкновения, резко затормозил и перестроился правее, однако утратил контроль над транспортным средством, после чего его авто развернуло и Lancer врезался в грузовик.По данным СМИ, в результате инцидента мужчина, находившийся за рулем Mitsubishi, погиб на месте. Его пассажирка была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.