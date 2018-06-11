В Грузии задержаны несколько человек, которых подозревают в избиении двух российских парапланеристов: Федора Челышева и Сергея Дементьева. По информации МВД страны, всего по этому делу задержаны четверо грузинских граждан.

В Грузии задержаны несколько человек, которых подозревают в избиении двух российских парапланеристов: Федора Челышева и Сергея Дементьева. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны, всего по этому делу задержаны четверо грузинских граждан.О причинах инцидента, случившегося на горнолыжном курорте Гудаури в минувшую субботу, 9 июня, рассказал сам Челышев. По его словам, драка не имеет отношения к политике – произошло столкновение бизнес-интересов. Как пояснил пострадавший, обе стороны конфликта занимаются одним делом: обслуживают туристов, желающих полетать на параплане. Драка произошла, когда местные пилоты перекрыли дорогу и не пропустили его машину к взлетной площадке.В конфликте участвовали грузинские пилоты параплана с одной стороны и граждане России и Украины, которые являются сотрудниками частной компании "Атлантида". Она работает в Гудаури уже несколько лет, предоставляя туристические услуги и организуя полеты на параплане для всех желающих.В драке Челышев получил перелом носа, повреждения ребер и внутренних органов. Пострадавших находится в больнице, его состояние стабильное.Грузинская полиция начала расследованию по статьям о насилии и повреждении чужого имущества.Между тем, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ, жители Гудаури заблокировали движение автотранспорта на дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога). Они требуют освободить задержанных парапланеристов, а также тех, кто вызван на допрос. Сообщается, что на перекрытой трассе образовались километровые очереди.Военно-Грузинская дорога – единственный сухопутный маршрут, связывающий с Россией не только Грузию, но и Армению.