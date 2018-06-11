Сирийские курды официально объявили в воскресенье о своем согласии вступить в переговоры с Дамаском без предварительных условий. Об этом говорится в заявлении так называемого Совета демократической Сирии.

Сирийские курды готовы на переговоры с правительством Сирии, причем без каких-либо предварительных условий.Об этом стало известно из заявления Совета демократической Сирии (политическое крыло вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии").Ранее сирийский лидер Башар Асад заявлял об открытости сирийских властей, к этому в крыле отнеслись положительно. По словам официального представителя коалиции Хикмета Хабиба, курды всерьез настроены на переговоры, потому что они не противостоят силовикам, наоборот, воюют только с бандформированиями "Исламского государства" (запрещено в России).Ранее делегация оппозиционного Демократического фронта Сирии посетила город Камышлы на северо-востоке страны. Лидер фронта Мейс Крейди про итогам поездки сообщила, что у курдов нет сепаратистких устремлений.Курдские формирования контролируют сейчас провинцию Хасеке и большую часть провинции Ракка, а также восточный берег реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор, передает ТАСС.