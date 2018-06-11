Манчестер Юнайтед может совершить самый дорогой трансфер в истории футбола. Самый титулованный клуб Англии готов заплатить 270 миллионов евро за нападающего сборной Франции Киллиана Мбаппе.

"Манчестер Юнайтед" может совершить самый дорогой трансфер в истории футбола. Самый титулованный клуб Англии готов заплатить 270 миллионов евро за нападающего сборной Франции Киллиана Мбаппе."Пари Сен-Жермен" готов продать Мбаппе за рекордную цену 270 миллионов евро. Но чемпионы Франции готовы снизить цену на Килиана до 190 миллионов, если в сделку будет включен другой молодой француз Антони Марсьяль, сообщает "Спорт-Экспресс". На данный момент самым дорогим футболистом планеты является бразилец Неймар, купленный "ПСЖ" у "Барселоны" за 222 миллиона.В настоящее время Килиан Мбаппе готовится к чемпионату мира. Повреждение, полученное нападающим в недавнем товарищеском матче со сборной США, оказалось несерьезным, и футболист будет тренироваться в общей группе. Сборная Франции уже прибыла в Россию и разместилась в подмосковной Истре.