Премьер-министр Армении Никол Пашинян на будущей неделе приедет в Россию на чемпионат мира по футболу. С ним встретится президент РФ Владимир Путин, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ждем на футбол, — сказал Песков.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на будущей неделе приедет в Россию на чемпионат мира по футболу. С ним встретится президент РФ Владимир Путин, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Ждем на футбол", — цитирует слова Пескова РИА Новости.Ранее пресс-секретарь премьера Армении Арман Егоян сообщил, что Пашинян запланировал визит в Москву на следующую неделю. Визит организован в рамках стартующего в РФ чемпионата мира по футболу. Точную дату визита пресс-секретарь главы правительства Армении обещал назвать позже.