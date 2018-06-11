На столичной арене ВТБ Ледовый дворец завершается Финал четырех баскетбольной Единой лиги ВТБ. В решающем матче сыграют ЦСКА и Химки, а несколькими часами ранее прошел матч за 3-е место. Питерский Зенит переиграл казанский УНИКС – 93:79.

На столичной арене "ВТБ Ледовый дворец" завершается Финал четырех баскетбольной Единой лиги ВТБ. В решающем матче сыграют ЦСКА и "Химки", а несколькими часами ранее прошел матч за 3-е место. Питерский "Зенит" переиграл казанский УНИКС – 93:79.Питерцы одержали победу во многом благодаря стартовому рывку, когда они уже в первой четверти ушли вперед более чем на 10 очков – 26:15. В дальнейшем УНИКС как ни старался, но догнать соперника не смог. Лучшим в "Зените" был Уиттингтон, набравший 12 очков и сделавший 7 подборов.Клуб из Сантк-Петербурга в третий раз подряд занимает 3-е место в Открытом чемпионате России. Вернее сказать, теперь эта бронза – по-настоящему законно едет на берега Невы, ведь в двух предыдущих турнирах матчи на 3-е место не играли. "Зенит" был полуфиналистом вместе с "Химками" (2016 год) и "Локомотивом-Кубанью" (2017).