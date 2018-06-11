В Россию прибыли очередные участники чемпионата мира по футболу. В петербургском аэропорту Пулково приземлился самолет со сборной Хорватии.

В Россию прибыли очередные участники чемпионата мира по футболу. В петербургском аэропорту Пулково приземлился самолет со сборной Хорватии.Сборная Хорватии будет жить и готовиться в Ленинградской области, на спортивной базе в Рощино. Все игроки хорватской сборной здоровы. Вечером тренер Златко Далич проведет первую тренировку на российской земле.На первом этапе сборная Хорватии выступит в группе D. Футболисты с Балкан начнут турнир 16 июня в Калининграде матчем с сборной Нигерии. 21 июня хорватам предстоит сыграть в Нижнем Новгороде с аргентинцами, а 26 июня в Ростове-на-Дону их соперниками станет команда Нигерии.