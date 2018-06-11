Семьи погибших и пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузового поезда получат от властей по 200 и 100 тысяч рублей соответственно

Компенсации в размере 100 тысяч и 200 тысяч рублей получат семьи пострадавших и погибших в аварии в Орловской области. Половина суммы будет выделена из бюджета Орловского района, другая половина — из резервного Фонда губернатора Орловской области. Помощь не единовременная, ее могут увеличить.Расходы на похороны возьмет на себя администрация Орловского района.Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков выразил соболезнования родным и близким погибших.Утром воскресенья на железнодорожном переезде перегона Паньково — Лужки-Орловские Московской железной дороги пассажирский автобус выехал на красный и столкнулся с грузовым поездом.В результате ДТП погибло 3 взрослых и 1 ребенок. 12 человек получили ранения, состояние семи из них – тяжелое.По факту аварии возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ, передает ТАСС.