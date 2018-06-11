Фото с саммита большой семерки, разошедшееся по Интернету словно яркое подтверждение такого подхода: Меркель и Макрон пытаются в чем-то убедить Трампа. Речь, вполне возможно, идет об американских пошлинах, но тот лишь снисходительно на них смотрит.

Макрон так сжимал руку Трампу, что на ладонях американского президента потом были заметны белые пятна. И это, конечно, походило не на дружеское рукопожатие, а на желание словно остановить мгновенье, удержать стремительно ускользающую красоту ранее таких романтичных отношений Евросоюза и США. Не удалось. После последних решений и новых заявлений Трампа какая уж там романтика."США, как свинья-копилка, которую все грабят. Я не обвиняю этих людей. Но я буду винить их, если они не поступят разумно и не сделают то, что должны, потому что у них нет выбора", — заявил Трамп.Фото с саммита "большой семерки", разошедшееся по Интернету словно яркое подтверждение такого подхода: Меркель и Макрон пытаются в чем-то убедить Трампа. Речь, вполне возможно, идет об американских пошлинах, но тот лишь снисходительно на них смотрит. В общем, Трамп, в отличие от Макрона даже не скрывал, в какой атмосфере проходят его переговоры с европейскими лидерами."Как говорил Бисмарк, если бы мы рассказали людям, из чего делаются сосиски, они вряд ли стали бы их есть", — сказал президент Франции.В кулинарном блюде, которое все-таки пытались состряпать лидеры "большой семерки" на саммите в Квебеке, каких только ингредиентов не было. Тут и шантаж — Макрон перед отлетом в Канаду написал в отношении американского лидера то, что ранее звучало лишь в адрес России: "Американский президент, возможно, не против изоляции, но и мы не против, чтобы подписать соглашение между шестью странами".В этот раскаленный котел Трамп добавил такого перца, что в итоге фактически изолировал всю "шестерку" от себя, досрочно уехав с саммита и сорвав все планы союзников. Те публично заявляли, что "семерка" подпишет итоговый документ, но, выслушав их смелые заявления, американский президент уже дистанционно объявил: подписывать ничего не станет.Такую вишенку на этом своеобразном торте Трамп объяснил резкими выпадами канадского премьера про американские торговые ограничения. В ответ Трамп вообще назвал Трюдо лжецом и фактически слабаком. На этом фоне выглядят уже совершенно правдоподобными сообщения CNN, что перед саммитом Трамп еще и обвинил Канаду в сожжении Белого дома 200 лет назад."Ребята, о которых он говорит, на самом деле были британскими солдатами, а не канадцами. И все происходило за 55 лет до того, как Канада стала государством", — отметили в CNN.Очень кислое лицо на саммите у Терезы Мэй — с ней Трамп, как пишут газеты, вообще отказался проводить двустороннюю встречу, назвав английского премьера "школьной учительницей". Так что улыбки на общем фото "семерки" еще, пожалуй, никогда не были столь искусственными.А ведь о том, что попытка диктата одной страны мира неизбежно приведет к масштабным разногласиям и кризисам, российский президент говорил еще во время своей Мюнхенской речи 11 лет назад. Европа злилась, негодовала. И вот теперь — цитата от российского президента — "садитесь есть, пожалуйста"."Введение, скажем, запретительных пошлин на сталь, алюминий не только для Европы, но и для Канады, для Мексики и есть санкции. А за что? Они разве аннексировали Крым? Как говорят многие наши партнеры. Нет. Это связано с прагматичными национальными интересами Соединенных Штатов, как понимает эти интересы сегодняшнее руководство", — отметил Путин.Прагматичное американское руководство понимает, конечно, что и совсем уж публично разругаться с Европой тоже нельзя. Трамп прямо перед саммитом "большой семерки" бросает лидерам Евросоюза вроде бы очередной вызов, а по сути спасательный круг и делает крайне неожиданное заявление."Может, это прозвучит неполиткорректно, но нам всем миром управлять, а они выгнали Россию из "восьмерки". России надо позволить вернуться, Россия нужна нам за столом переговоров", — уверен Трамп.За эту новость некоторые лидеры Евросоюза буквально схватились и начали горячо объяснять, почему Россия вернуться не может или что обязана сделать, чтобы вернуться. Ну, и что, что Россия никуда обратно не просилась и вообще четко заявила: формат "двадцатки" важнее и представительнее, зато у лидеров "семерки" появился повод переключить внимание с темы рушащихся отношений Европы и США.Ни одно противоречие сгладить не удалось, союзники продолжат вводить друг против друга пошлины. Монолитной позицию "семерки" и по России тоже не назовешь. Итальянский премьер, поддержавший заявление Трампа о необходимости возвращения России в "восьмерку", по итогам саммита публично заявил и о необходимости снятия санкций."В том, что касается России, наша позиция ясна: мы работаем и будем работать в направлении снятия санкций", — отметил Джузеппе Конте.- Как вы считаете, нужно ли признать Крым российской территорией, чтобы она вернулась в G8?- Вам стоит спросить об этом президента Обаму, поскольку это по его вине Крым смог отойти к России, это произошло в период его администрации. И это он, кто позволил России потратить огромную сумму денег на восстановление Крыма, — ответил Трамп.В большом интервью, которое вышло в эфир на главном телеканале Австрии, Путин расставляет все точки над "i" о статусе Крыма и о том, что предшествовало воссоединению полуострова с Россией. Журналист Армин Вольф — авторитетный представитель тех западных СМИ, что считают верной лишь одну картину мира, в которой Россия — злодей, потому Европа просто обязана ее научить и просветить."Наши военнослужащие всегда находились в Крыму. Но когда спираль антиконституционных действий на Украине начала закручиваться,наши Вооруженные силы что сделали? Они обеспечили проведение независимых свободных выборов", — подчеркнул Владимир Путин.- Но аннексия Крыма — это первый раз, когда страна в Европе против ее воли аннексировала часть другой страны.- Если вам не нравится мои ответы, тогда не задавайте вопросов. Тогда аннексией надо назвать и самоопределение Косово. Почему же вы не называете аннексией самоопределение Косово после вторжения туда войск НАТО? Вы же так не говорите? – сказал российский президент.В такой атмосфере прошли 45 минут интервью. Все то, что культивируется в западных СМИ о России, Армин Вольф повторял и тем самым не удивлял.- Некоторые говорят, что вы якобы царь. Верно ли это?- Нет, не верно. Это не соответствует абсолютно никакой действительности. Потому что у нас демократическое государство, и мы живем все в рамках действующей Конституции, — отметил Путин.- После окончания президентского срока вы уйдете из политики или все-таки продолжите быть во власти и станете премьер-министром?- А как бы вам хотелось? Мой президентский срок только начался. Давайте не будем забегать вперед. Я никогда не нарушал Конституции свой страны и не собираюсь этого делать.- Есть много ваших фотографий в полуголом виде, но для главы государства это довольно необычно.- Слава Богу! Вы сказали, в полуголом, а не в голом. А если я отдыхаю, то я не считаю необходимым прятаться за кустами, и ничего в этом плохого не вижу.Но политическое чутье подвело корифея австрийского телевидения — уже на следующий день журналисты этого же телеканала комментировали максимально теплый прием, оказанный руководством Австрии Путину.Эскорт мотоциклистов, почетный караул, красная ковровая дорожка — первый зарубежный визит Путина после переизбрания на пост президента в страну Евросоюза.Повод для многочисленных встреч в Вене — полувековой юбилей начала газовых поставок из России. Тогда, в 1968-м, отношения Советского Союза и западного мира тоже были непростыми, особенно после событий в Чехословакии, но даже в условиях жесткого идеологического противостояния удавалось сотрудничать.Деревенька Баумгартен в Австрии. Всего 200 жителей. Но здесь расположен один из крупнейших газовых хабов в Европе. Сюда поступает российский газ, и затем идет его прокачка в Германию, Францию, Италию, Словению, Венгрию. 45 миллиардов кубометров ежегодно.Здесь рады проекту "Северный поток-2" и предпочитают не замечать заявлений из Вашингтона: американские политики в открытую говорят, чего хотят добиться от Европы.В эфире близкого к Трампу телеканалу FOX News рассуждают: Вашингтон понимает, что своими резкими действиями в отношении европейских союзников он способствует сближению Евросоюза и России, но допустить этого сближения нельзя. Главный сейчас российско-европейский проект – "Северный поток-2". В США рассказывают о зависимости Европы от России, предлагают свой газ. Ответ австрийского президента предельно конкретен."Американский сжиженный газ в 2-3 раза дороже российского, так что в такой замене мало смыла", — считает Александр Ван Дер Беллен, президент Австрии."Идет давление со стороны Соединенных Штатов Америки, некоторых европейских стран. Но мы уверены, что экономика здесь превыше всего", — подчеркнул министр энергетики РФ Александр Новак.Россия и Австрия заключают новое большое газовое отношение — о поставках до 2040 года.- Учитывая нынешнюю международную обстановку, как вы считаете, есть ли потенциал для еще большего роста в экономических отношениях? И если да, то в каких сферах?- Конечно, есть большой потенциал. Я лично под впечатлением, что после того спада товарооборота, который был, сейчас он снова растет, — сказал Александр Ван Дер Беллен.То, как важен диалог с Россией для европейского бизнеса, отлично показывает зал. На встречу с президентом Путиным и канцлером Курцем пришли главы крупнейших компаний — в зале нет ни одного свободного места, а многим приходится стоять. Бизнесмены с миллионными состояниями тянут руки, чтобы запечатлеть выступление Путина. А когда российский президент неожиданно переходит на немецкий, съемку начинает вести вообще весь зал."Сотрудничество между Россией и Австрией действительно в очень хорошем состоянии, однако оно может быть намного лучше, мы можем этого достичь. И мы этого достигнем. Но это зависит от вас", — сказал Владимир Путин.Столь позитивный настрой, конечно, еще и потому, что уж слишком очевидно стало в последние месяцы благодаря действиям Вашингтона: санкции — лишь инструмент в конкурентной борьбе."Если раньше, когда мы с европейскими партнерами об этом говорили, они неоднозначно реагировали на наши слова, то сейчас они это прочувствовали на, можно сказать, своей шкуре и понимают это", — считает Максим Орешкин, министр экономического развития РФ."Санкции необходимо отменять. Тогда торговля начнет процветать, это моя мечта", — заявил Рихард Шенц, вице-президент Федеральной палаты экономики Австрии."Господин президент, вы несколько лет назад сказали, что австрийские предприятия должны оставаться в России, что они получат преимущество, так как после сложных времен наступят более благоприятные. Я это запомнил, и сейчас мы видим очень хорошее развитие", — подчеркнул Себастьян Курц.Совсем скоро именно Австрия станет председателем Евросоюза. Здесь заявляют о готовности сделать все необходимое для нормализации отношений ЕС с Россией, и — это тоже уже подтверждено — Вена рассматривается и как возможный вариант для встречи Путина и Трампа.