Сотрудников полиции встретили около ста детишек в возрасте от 7 до 8 лет, закончивших в этом году первый и второй классы...

Начальник ОМВД России по району Капотня майор полиции Василий Аватаев, помощник начальника Отдела по работе с личным составом подполковник внутренней службы Надежа Шпагина и старший инспектор группы ПДН майор полиции Мария Исакина встретились с детьми в летнем школьном лагере в Капотне.Сотрудников полиции встретили около ста детишек в возрасте от 7 до 8 лет, закончивших в этом первый и второй классы.Дети рассказали полицейским, чем они занимаются в лагере, какие спортивные, культурные и развлекательные мероприятия проводятся в стенах школы. Руководитель Отдела МВД Василий Аватаев вручил детям несколько видов настольных игр, среди которых шахматы, монополия, лото и другие.После чего инспектор ПДН провела для детей конкурс рисунков на асфальте.Сотрудники полиции пожелали ребятам здоровья и радости, а родителям и педагогам – спокойствия и терпения.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18