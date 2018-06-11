Исследователи из Национального института исследования рака в США изучили генетический профиль опухоли из тела женщины, умирающей от страшной болезни, и нашли способ полностью избавить её от заболевания. Достижение дарит надежду миллионам женщин во всём мире, которые уже больны или заболеют в дальнейшем.

Почти 90 миллиардов клеток – именно такую "армию" пришлось создать учёным, чтобы спасти американку Джуди Перкинс (Judy Perkins) от рака в терминальной стадии. Женщине оставалось жить три месяца, однако современная наука позволила радикально изменить ход истории в данной конкретной семье.Напомним, что рак груди – на сегодняшний день самая распространённая причина смерти от онкологии среди женщин. Ежемесячное самообследование и ежегодное посещение маммолога — обязательный пункт для каждой представительницы прекрасного пола. Однако опухоли по-прежнему возникают, а медики учатся их выявлять и бороться с ними на всех стадиях развития рака.Так было и в случае с Джуди. В руки к медикам Национального института исследования рака в США (NCI) она попала, когда ей оставалось жить около трёх месяцев. Однако прошло два с половиной года, и сегодня в её организме исследователи не находят новых признаков рака ни одним из известных методов.Вылечить Перкинс классическими способами не получалось: она пережила несколько курсов химиотерапии, ей удалили обе молочные железы в 2003 году. Но в 2013-м рак вернулся, и начал разрушать организм с новой силой. Метастазы распространились в другие органы и, например, в печени жительницы Флориды опухоли были размером с теннисный мяч.Слева: результат МРТ до терапии, видны поражения стенки грудной клетки (вверху) и печени (внизу). Справа: результаты сканирования спустя 14 месяцев после лечения, все поражения исчезли. Иллюстрация NCI.Иммунные клетки Джуди не распознавали в опухолях "злодеев", а потому и не уничтожали их. Поэтому доктора решили "натаскать" иммунитет, чтобы он справился с распространением рака по организму.Для этого исследователи изучили генетический профиль тканей опухоли, которые были удалены из организма Перкинс в ходе хирургического вмешательства. В итоге учёные выявили 62 мутации, делающие раковые клетки видимыми для клеток иммунной системы. Четыре генетических отклонения были выбраны в качестве целей.На следующем этапе медики изучили лейкоциты (белые кровяные клетки) пациентки и выделили те из них, что могли атаковать рак. Оказалось, что примерно 23% её Т-лимфоцитов способны бороться именно с этим видом рака.Из первоначального небольшого количества исследователи затем в течение восьми недель вырастили целую армию белых кровяных клеток, которые внедрили обратно в кровоток Перкинс. Параллельно 49-летней американке начали вводить лекарства, которые позволили её иммунной системе работать на полную. В результате организм женщины сам избавился от опухолей."Примерно через неделю после [терапии] я начала что-то ощущать, — признаётся Джуди в интервью BBC. — Я почувствовала, что опухоль в моей грудной клетке уменьшается. Ещё примерно через неделю или две она полностью исчезла".Женщина вспоминает, как после первого сканирования доктора чуть ли не прыгали от радости. Именно тогда медики сказали ей, что она с высокой вероятностью полностью вылечится (что и произошло через год)."Я относилась к этому скептически, так как знала, что шансы того, что лечение сработает, были не высоки. Сегодня же мне кажется, что это какое-то чудо, что вот уже два года как я полностью свободна от рака. Эксперты могут называть это длительной ремиссией, но я считаю это исцелением", — делится Джуди в интервью изданию The Telegraph."Самое главное в этом исследовании — это тот факт, что мы использовали клетки самой пациентки, чтобы атаковать рак, — отмечает доктор Стивен Розенберг (Steven Rosenberg), заведующий хирургическим отделением NCI. — Мы говорим о наиболее персонализированном подходе из всех возможных".Подобный новаторский подход, несомненно, пока ещё является экспериментальным. Так, два других пациента не смогли побороть болезнь подобным образом. Но в интервью корреспонденту "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) доктор Розенберг настоял, что миру необходима разработка именно персонализированных подходов, если мы хотим добиться прогресса в лечении основных видов рака. Исследовательская работа его группы показала, что около 80% пациентов с распространёнными видами рака, развивающимися из клеток эпителиальной ткани (например, рак лёгких, предстательной железы и другие), имеют в своём организме Т-лимфоциты, способные атаковать их собственные опухоли. Также из 197 обнаруженных иммуногенетических мутаций 196 уникальны для каждого отдельного пациента (оставшуюся одну выявили у двух пациентов).Розенберг отмечает, что многие онкологи сегодня считают этот тип иммунотерапии не практичным из-за сложности процедур. Однако ему известны как минимум три компании, которые пытаются коммерциализировать технологию. Впрочем, метод ещё предстоит проверить на других больных, прежде чем учёные вынесут вердикт, что он безопасен и действенен.Джуди, конечно, невероятно повезло. Однако "чудесное исцеление" американки дарит надежду тысячам, если не миллионам, женщин во всём мире, которым уже поставлен диагноз "рак груди", и тем, кто услышит его из уст врачей в будущем."Мы считаем, что это выдающийся результат", — комментирует достижение Саймон Винсент (Simon Vincent), директор по науке британской организации Breast Cancer Now. Учёный добавляет, что это первое свидетельство того, что этот тип иммунотерапии работает для одного из самых распространённых типов рака груди."Впереди много работы, но потенциально [этот случай] может открыть целую новую область терапии для огромного числа людей", — говорит Винсент.К сожалению, на сегодняшний день такая терапия удивительным образом помогает одним пациентам, но большинству желаемого результата всё же не приносит. (Известно, что медики опробовали его на больных раком кишечника, шеи и печени.) Почему так происходит, учёные пока ещё не понимают. Если же исследователи смогут ответить на существующие вопросы, мир придёт к тому, что для каждого онкобольного будет разрабатываться своё собственное уникальное лекарство.Достижение также может изменить подход к лечению любого другого вида рака в будущем. Сегодня много говорится о персонализированной медицине и инновационных подходах к лечению человека от самых разных болезней. Случай Джуди Перкинс – пожалуй, самый вдохновляющий пример последнего времени.Подробное описание технологии учёные из США опубликовали в статье журнала Nature Medicine.Добавим, что сейчас Джуди Перкинс ведёт активный образ жизни. Подойдя вплотную к границе между жизнью и смертью, она поняла, что хочет побывать в самых разных местах и испытать массу новых ощущений. Сегодня многокилометровые туристические походы и морские путешествия на каяке – её новая норма жизни.